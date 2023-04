Torino: Fondazione D.O.T. sperimenta il trasporto di organi con drone

Fondazione D.O.T. ha programmato presso l’ospedale Molinette di Torino il 1° test di INDOOR (usING Drones fOr Organ tRansportation), il progetto relativo all’utilizzo del volo con drone per il trasporto di organi e materiale biologico.

Si tratta di un’iniziativa realizzata in collaborazione con il Centro Interdipartimentale per la Robotica di Servizio del Politecnico di Torino (PIC4SeR) per valutare l’efficacia, la sicurezza e la fattibilità dell’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto nella medicina di trapianti. Il 1° volo sperimentale avverrà dal CTO di Torino all’ospedale Molinette e coprirà una distanza di 500 metri in linea d’aria anticipando percorsi più impegnativi nelle successive fasi della sperimentazione.

Il ricorso al volo tramite drone rappresenta una soluzione interessante per velocizzare ed automatizzare il trasporto di materiale biologico e degli organi tra le strutture ospedaliere piemontesi conservando correttamente i materiali e riducendo i costi del trasporto tradizionale su gomma.

I partner del progetto, oltre a Politecnico di Torino e PIC4SeR, sono il Centro Nazionale Trapianti, il Centro Regionale Trapianti, l’AOU Città della Salute, l’Università degli Studi di Torino, l’ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) e Mavtech, la società dedicata allo sviluppo di prodotti innovativi per la sorveglianza aerea e il supporto operativo per applicazioni civili; l’attenzione al tema della donazione degli organi verrà evidenziato dall’illuminazione della Mole Antonelliana in colore rosso con l’immagine di un cuore impacchettato.

Fonte: Torino, Fondazione D.O.T.