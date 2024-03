Censis, il 27 marzo presentazione del 21° Rapporto sull’attività ospedaliera in Italia

Liste d’attesa, ricorso alla sanità a pagamento, noma­dismo sanitario: come si sta trasformando il nostro Servizio sanitario nazionale e qual è l’effetto erosivo sulla coesione sociale? Il Rapporto Ospedali&Salute, promosso dall’Aiop e realizzato dal Censis, propone una riflessione su quali siano le strategie necessarie da ridefinire per il recupero e la conservazione di una sanità per tutti.

La presentazione del Rapporto Censis- AIOP è prevista mercoledì 27 marzo alle ore 10.00 a Roma presso PALAZZO WEDEKIND a Piazza Colonna, l’apertura dei lavori sarà a cura del Segretario Generale Censis Giorgio De Rita e, fra gli altri, sono previsti gli interventi del Ministro della Salute Orazio Schillaci, della Presidente nazionale AIOP Barbara Cittadini e dell’Ispettore generale Capo dell’Ispettorato generale per la spesa sociale della Ragioneria generale dello Stato, Angela Adduce.

Fonte: Censis