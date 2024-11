Nuovo Testo unico della giustizia tributaria

Il Decreto Legislativo n. 175 del 14 novembre 2024 appena pubblicato in GU Serie generale n. 279 del 28 novembre si aggiunge agli altri due provvedimenti adottati in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali e tributi erariali minori a completamento della delega al Governo per la revisione del sistema tributario prevista dalla legge 9 agosto 2023, n. 111.

Al pari degli altri due provvedimenti emanati in base alla suddetta delega anche le disposizioni contenute nel Testo Unico in oggetto, a norma dell’art. 131, si applicano dal 1° gennaio 2026.

Fonte: Gazzetta Ufficiale