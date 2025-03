Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo IMU e IMPi

Pubblicato in Gazzetta il Decreto 14 marzo 2025 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante l'”Aggiornamento dei coefficienti, per l’anno 2025, per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D ai fini del calcolo dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)“

Agli effetti dell’applicazione dell’imposta municipale propria (IMU) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi) dovute per l’anno 2025, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all’articolo 1, comma 746, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle misure contenute all’art. 1 del provvedimento.

Fonte: Gazzetta Ufficiale