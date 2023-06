Territori alluvionati: estensione del cronoprogramma per gli Avvisi di PA digitale 2026

Con Decreto del Capo Dipartimento, sono estesi i termini del cronoprogramma per la contrattualizzazione dei fornitori e per il completamento delle attività previsti dall’Allegato 2 degli Avvisi pubblici pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale su PA digitale 2026.

Nello specifico i termini sono differiti di 120 giorni per tutti gli Enti ammessi a finanziamento ubicati nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici accaduti a maggio 2023 nella Regione Emilia-Romagna e in altri territori di cui all’Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61 recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.