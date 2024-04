Fondo povertà, webinar di formazione sul monitoraggio della spesa

Il 9 aprile, alle 12, si svolgerà il webinar dedicato al Fondo Povertà e a illustrare la nota ministeriale 5737 del 25 marzo 2024 inviata agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) relativa al monitoraggio della spesa al 31 dicembre 2023 a valere sulle diverse quote del Fondo Povertà (Quota Servizi, Povertà Estrema e Care Leavers) con riferimento alle annualità 2018, 2019, 2020 e 2021.

Verranno inoltre illustrate le nuove funzionalità della Piattaforma Multifondo, che consentono agli ATS di inserire a sistema, entro il 22 aprile, i dati relativi alle spese sostenute alla data del 31 dicembre 2023 seppur non rendicontate.

Il webinar, 5° di un ciclo di incontri organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l’Anci e con il supporto della Banca Mondiale, fa seguito all’incontro del 20 febbraio in cui sono state presentate le nuove linee guida sulla rendicontazione del Fondo Povertà. L’iniziativa è indirizzata a Comuni e ATS e in particolare ai legali rappresentanti degli Ambiti Territoriali Sociali beneficiari delle risorse del Fondo per la lotta alla Povertà e all’esclusione sociale, ai dirigenti/coordinatori degli ATS e ai referenti della rendicontazione delle risorse della quota servizi.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali