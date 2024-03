Terranova scrive ai sindaci: “Per l’8 marzo illuminiamo di luce gialla un monumento”

Illuminare con un fascio di luce gialla un monumento significativo del Comune come elemento visivo per dare risalto alle iniziative promosse in occasione della Festa della Donna. E’ questo il messaggio contenuto nella lettera inviata a sindaci assessori alle Pari opportunità dalla sindaca di Termini Imerese e delegata Anci alle Pari opportunità, Maria Terranova.

“Insieme alle assessore e agli assessori alle Pari opportunità dei Comuni capoluogo – scrive Terranova – è stata concordata un’iniziativa volta a dedicare questa giornata al protagonismo delle donne impegnate sui territori: le donne amministratrici, le donne sindaco, le donne che vogliono dire basta all’illegalità, al degrado, che lavorano duramente per garantire la dignità dei propri cittadini e che, proprio perché donne, vengono sottoposte a minacce e atti intimidatori, a discapito anche dei loro familiari”.

I Comuni possono inviare le iniziative intraprese all’indirizzo mail pariopportunita@anci.it

Fonte: ANCI