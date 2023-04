Termini Imerese: firmato l’Accordo di programma per il rilancio dell’area

Si è riunito al Ministero alla presenza del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, dell’assessore alle Attività produttive della Regione Sicilia, Edy Tamajo, dell’assessore della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Sicilia, Nuccia Albano, e del Sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, il tavolo per il rilancio del sito industriale di Termini Imerese, cui hanno partecipato le rappresentanze sindacali e i commissari straordinari dell’azienda. Nel corso dell’incontro è stato sottoscritto un accordo di programma che destina 75 mln. a supporto delle imprese che si insedieranno nell’area, cui si aggiungono 30 mln. per le politiche attive del lavoro, è prevista anche la pubblicazione del bando per raccogliere le manifestazioni di interesse per l’area industriale.

L’accordo di programma prevede interventi per 30 mln. equamente suddivisi tra risorse nazionali e regionali, destinati a sostenere la creazione e il consolidamento di una filiera produttiva intorno allo stabilimento, oltre a contratti di sviluppo per 45 mln. di euro, di cui 20 mln. messi a disposizione dal Mimit e la restante parte dalla Regione Sicilia, la Regione, inoltre, prevede, a favore dei lavoratori in cassa integrazione, politiche attive del lavoro e misure di contrasto alla povertà nei limiti di 30 mln.

Per quanto riguarda i bandi che saranno pubblicati dal Mimit dovranno dare priorità ai progetti di investimento che prevedono il mantenimento e l’incremento occupazionale attraverso il ricorso all’assunzione di quanti percepiscono interventi di sostegno al reddito o di disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e successivamente dei lavoratori delle aziende del territorio coinvolte dai tavoli di crisi attivi presso il Ministero.

“Una svolta, in 3 mesi, dopo 12 anni di crisi, abbiamo realizzato con la Regione Sicilia un nuovo accordo di programma che può rappresentare una vera svolta anche per il rinnovato interesse di investitori internazionali nei confronti del Paese e della Sicilia, ci siamo impegnati perché Termini Imerese torni ad essere un modello di sviluppo, un esempio di nuova politica industriale” ha dichiarato il Ministro Urso.

Fonte: Ministero delle Imprese e del made in Italy