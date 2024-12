Termini e modalità per la presentazione della proposta di ammissione al regime di agevolazioni per le imprese energivore

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 291 del 12 dicembre 2024 il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica informa che con decreto ministeriale del 28 novembre 2024, n. 61, sono disciplinati, in attuazione dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, i termini e le modalità per la presentazione della proposta di ammissione di un settore o sottosettore al regime di agevolazioni a favore delle imprese energivore, ai sensi del paragrafo 406 della comunicazione della Commissione europea 2022/C 80/01.



Il testo integrale del decreto è disponibile nella sezione bandi e avvisi del sito web del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica www.mase.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale