Proroga del termine per le richieste di accesso ai contributi (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo)

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 1 aprile 2025 avente ad oggetto la “Proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso ai contributi della misura del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo)” il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che con il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 59 del 28 febbraio 2025 è stata approvata la proroga del termine per la presentazione delle richieste di accesso alla misura del PNRR, Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l’autoconsumo).

In particolare, il suddetto decreto ministeriale proroga al 30 novembre 2025 il termine ultimo per la presentazione delle richieste di cui all’art. 8, comma 2 del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica n. 414 del 7 dicembre 2023. Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto ministeriale n. 59 del 28 febbraio 2025 è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica: https://www.mase.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale