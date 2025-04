Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti per «Sviluppo agrovoltaico»

Con Comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 76 del 1 aprile 2025 avente ad oggetto la “Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal decreto 22 dicembre 2023, n. 436, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo agrovoltaico»” il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che con il decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Dipartimento energia – Direzione generale programmi e incentivi finanziari n. 123 del 27 marzo 2025 si dispone la «Riapertura dei termini per l’accesso agli incentivi previsti dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436», nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 «Sviluppo agrovoltaico».

Fermi gli esiti dell’istruttoria compiuta dal GSE con riguardo alla prima procedura già conclusa a valere sugli avvisi pubblicati il 31 maggio 2024, in attuazione dell’art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436 e in ragione della disponibilità di risorse residue, a decorrere dal primo aprile 2025 si dispone la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione a valere sui predetti avvisi, nel rispetto dei termini di cui al comma 5 del medesimo art. 6 del decreto ministeriale 22 dicembre 2023, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2023, n. 436. Al fine di massimizzare l’impiego delle risorse finanziarie PNRR, viene altresì disposto che i titolari di progetti risultati in posizione utile nelle graduatorie pubblicate con decreti del Dipartimento energia – Direzione generale programmi e incentivi finanziari n. 249 e 250 del 30 novembre 2024 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono rinunciare alla posizione acquisita al precipuo scopo di presentare una nuova domanda per i medesimi progetti.

Ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il testo integrale del decreto n. 123 del 27 marzo 2025 è consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica all’indirizzo: https://www.mase.gov.it/pagina/investimento-1-1-sviluppo-agro-voltaico

Fonte: Gazzetta Ufficiale