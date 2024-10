Termini e modalità di attuazione dell’intervento agevolativo del Fondo IPCEI

Il Ministero delle Imprese e del Made In Italy con comunicato pubblicato in GU Serie Generale n. 231 del 2 ottobre 2024 informa che con decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 19 settembre 2024 sono stati definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni del Fondo IPCEI a sostegno della realizzazione dell’«importante progetto di interesse comune europeo» Idrogeno 4 nell’ambito della catena del valore dei sistemi e tecnologie dell’idrogeno, anche denominato IPCEI Hydrogen on Mobility & Transport (Hy2Move), ai sensi del decreto ministeriale 3 luglio 2024, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 217 del 16 settembre 2024.



Il decreto fissa i termini per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni dall’8 ottobre 2024 al 6 dicembre 2024. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il testo integrale del decreto è consultabile dalla data del 24 settembre 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale