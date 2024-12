Cusano Milanino: non solo il 25 novembre, gli strumenti digitali a supporto delle donne

Il Comune di Cusano Milanino ha lanciato un’iniziativa gestita dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico che mira a fornire alle donne una risorsa permanente online per supportare coloro che dovessero avere bisogno di aiuto per contrastare la violenza di genere.

Con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione al tema del contrasto alla violenza di genere e nella convinzione che un’efficace azione di sensibilizzazione debba muovere da un’adeguata informazione sulle risorse a disposizione delle donne per prevenire, riconoscere e segnalare ogni forma ed episodio di violenza, l’URP, in collaborazione con i Servizi Informativi del Comune, ha realizzato una sezione del sito istituzionale permanente, consultabile in Homepage, dedicata alla divulgazione degli strumenti digitali a supporto delle donne, denominata FiloDiretto Donna.

L’iniziativa prevede la creazione e il mantenimento di un sito dedicato alla divulgazione degli strumenti digitali a supporto delle donne. Alla modalità online, dove si possono trovare indicazioni sulla segnaletica da utilizzare nelle situazioni di pericolo, ma anche una serie di informazioni per ottenere aiuto dalle forze dell’ordine e dalle reti antiviolenza, si affianca una comunicazione fisica sottoforma di volantino contenente il kit digitale.

Fonte: Cusano Milanino