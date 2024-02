Su Syllabus il Fasciolo Formativo del dipendente

Syllabus si arricchisce di una nuova sezione, il Fascicolo formativo del dipendente, dedicata alla raccolta e alla valorizzazione dei dati sulla formazione svolta sulla piattaforma, con l’obiettivo di esporre sinteticamente e in tempo reale i risultati di apprendimento conseguiti e le competenze sviluppate grazie alla fruizione dei contenti formativi.

La sezione – raggiungibile da ogni utente dopo l’autenticazione attraverso il paragrafo “Fascicolo formativo” presente nella prima pagina oppure attraverso la voce “Fascicolo” posta nel menu in alto a destra – comprende diverse pagine di riepilogo, offrendo una vista sia degli avanzamenti in termini di livello di padronanza nelle competenze, sia sul tempo impiegato nella formazione. In particolare, ciascun dipendente registrato su Syllabus può verificare anche graficamente l’andamento della crescita delle sue competenze (confronto tra il livello di competenza “in entrata” e quello “in uscita”, raggiunto dopo aver fruito della formazione) nelle diverse aree tematiche previste dal catalogo formativo (digitale, ecologica e amministrativa).

La sezione offre anche, per ogni programma formativo assegnato, una visione aggregata sui test di verifica delle competenze svolti in piattaforma, con la possibilità di scaricare il relativo report e un quadro delle competenze acquisite e dei connessi badge ottenuti.

Ciascun dipendente, inoltre, può verificare il tempo complessivo investito nelle attività di formazione in termini di ore e minuti, anche ai fini del raggiungimento – con la sola formazione Syllabus – dell’obiettivo formativo indicato nella Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2023 (almeno tre giorni di formazione/anno).

