Sport, compilazione dati su Regis per Terza linea intervento Pnrr

Si ricorda che i Comuni in elenco, beneficiari della terza Linea d’intervento PNRR, dovranno provvedere alla compilazione e restituzione on line entro il 5 settembre 2023, dei dati richiesti dal Sistema Regis (qui il link), tale adempimento è condizione per l’erogazione del finanziamento concesso. I Comuni hanno l’obbligo di registrare l’avanzamento procedurale attraverso il caricamento dei dati sulla Piattaforma ReGiS, la corretta compilazione della scheda di progetto e della tile di rendicontazione costituiscono un prerequisito indispensabile al rimborso delle spese sostenute. Si segnala inoltre che sul sito del Dipartimento per lo Sport è stato pubblicato il Manuale per i soggetti attuatori, corredato dalle check list di autocontrollo, contenente le istruzioni per l’adempimento degli obblighi di monitoraggio e rendicontazione da effettuare tramite la piattaforma ReGiS.

Fonte: ANCI