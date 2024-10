Bando Sport e Periferie 2024, fino al 31 ottobre aperta piattaforma per le istanze di finanziamento

Fino al 31 ottobre 2024, ore 12,00 è aperta la piattaforma informatica per la presentazione delle domande di finanziamento relative al bando Sport e Periferie 2024 e raggiungibile all’indirizzo https://avvisibandi.sport.governo.it

L’Avviso consultabile (CLICCA QUI) con una dotazione di € 65.000.000 è destinato ai Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

Gli interventi finanziabili dovranno prevedere, in via prioritaria, il recupero degli impianti sportivi esistenti nelle zone degradate delle città, attraverso la messa in sicurezza, l’abbattimento delle barriere architettoniche e l’efficientamento energetico, ma anche la realizzazione di nuovi impianti sportivi.

Fonte: Anci