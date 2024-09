BeActive, Settimana Europea Sport dal 23 al 30 settembre: Inclusione, Benessere e Appartenenza

Si terrà dal 23 al 30 settembre la Settimana Europea dello Sport, European Week of Sport, l’evento annuale finanziato dalla Comunità Europea che con la campagna di comunicazione “BeActive”, mette al centro l’importanza dell’attività fisica e dello sport per il benessere individuale e collettivo.

Tutti i Comuni sono invitati a partecipare organizzando iniziative ed eventi aperti al pubblico, secondo le modalità indicate nella lettera a firma del presidente f.f. Anci, Roberto Pella e del Ministro per lo sport e i giovani, Andrea Abodi.

“L’iniziativa lanciata dalla Commissione Europea nel 2015” dichiara il presidente f.f. Anci, Roberto Pella “è diventata un punto di riferimento importante per i Comuni che attraverso numerose iniziative, promuovono il valore della pratica sportiva ed uno stile di vita più attivo, sano ed inclusivo. Il tema dell’edizione 2024” continua il Presidente Roberto Pella “evidenzia ancora di più l’importanza dello sport come mezzo per abbattere barriere di qualsiasi genere, in linea con i valori dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024 appena conclusi.”

Infatti, per l’edizione 2024, la Settimana Europea dello Sport si fonda su valori di inclusione, benessere e appartenenza. Per partecipare, i Comuni dovranno registrarsi sulla piattaforma ufficiale e scaricare il media toolkit per trovare tutti i loghi ed i materiali da usare per la promozione digitale dell’evento attraverso i tuoi canali web, social e mediante gli organi di stampa. Mentre si potrà visitare il sito per scoprire dove si terranno le iniziative.