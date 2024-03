Registrato dalla Corte dei Conti il decreto MIM n. 17 del 1 febbraio 2024 e relative schede di programmazione e monitoraggio ((Allegati: A,B, C, D,E) , sul riparto 2024 delle risorse pari a 281.905.490 mln di euro del fondo per il sistema integrato zerosei anni. Entro il 31 marzo 2024 le regioni dovranno inviare al MIM la programmazione e l’effettiva erogazione delle risorse 2024 ai Comuni beneficiari della programmazione, potrà avvenire solo in seguito all’invio da parte delle regioni del monitoraggio 2020 che era previsto per fine agosto 2023, come riportato nella nota MIM di riepilogo delle scadenze di programmazione e monitoraggio.

