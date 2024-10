MASE: nasce la prima Scuola di specializzazione in Discipline Ambientali

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto ha inaugurato con ISPRA la prima Scuola nazionale di specializzazione in Discipline Ambientali, con sede presso il Museo della Civiltà di Roma. La nuova realtà accademica formerà sui temi ambientali, funzionari e personale delle Pa, delle Forze dell’Ordine, universitari e giovani laureati.

“Servono nuove professionalità, ha spiegato il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto, ma c’è anche bisogno dell’adeguamento costante delle competenze e conoscenze, perché il cambiamento ha una rapidità impressionante”.

Con questa iniziativa, ha aggiunto, “sosteniamo il crescente bisogno di professionalità di livello in questo settore”. “La transizione ecologica ed energetica, ha detto, è una priorità ed è necessario maneggiarla con cautela. È necessario, ha proseguito Pichetto, che la voce di chi diffonde e comunica questo argomento sia fondata, precisa e chiara: solo così sarà possibile, con gli adeguati strumenti formativi, creare consenso e costruire nuove opportunità professionali in un settore in espansione che coniuga crescita economica, innovazione e tutela dell’ambiente”.

All’iniziativa hanno partecipato il Direttore Generale dell’ISPRA Maria Siclari, che dirige la Scuola, il Presidente di ISPRA e SNPA Stefano Laporta, che presiede il Comitato di Indirizzo didattico, il direttore del Museo delle Civiltà Andrea Viliani.

Fonte: Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica