Sistema Conti Pubblici Territoriali: pubblicato il nuovo aggiornamento annuale dei dati

È on line il conto consolidato aggiornato al 2021 delle entrate e delle spese pubbliche italiane, elaborato dal Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT).

I dataset in formato open data sono pubblicati sul sito web CPT e possono essere visualizzati in modalità dinamica interattiva sul Portale tematico attraverso strumenti diversi, in base alla tipologia di dato utilizzata:

CPT Data Explorer , per i dati consolidati del Catalogo Open CPT;

Settori, Territori, Soggetti, Categorie economiche, per i dati della spesa primaria netta consolidata, sia pro capite che in valore assoluto.

Il rilascio dei dati recepisce le innovazioni metodologiche apportate nel corso del 2023.

Per maggiori informazioni www.agenziacoesione.gov.it/sistema-conti-pubblici-territoriali/

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale