La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ha approvato 216 assunzioni

La Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), presieduta al Viminale dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, ha esaminato ieri, per i profili relativi alle assunzioni e alle rideterminazioni delle dotazioni organiche, complessivamente 26 delibere presentate da 23 comuni, approvando 14 rideterminazioni di dotazioni organiche, 185 assunzioni a tempo indeterminato e 31 a tempo determinato.

In particolare, la Cosfel ha esaminato con esito favorevole le istanze presentate dall’amministrazione provinciale della Spezia e dai comuni di Andria, Cosenza, Imperia, Bivona (Agrigento), Montepaone (Catanzaro), Sant’Agata di Esaro (Cosenza) e Volla (Napoli).

Con riguardo alla finanza locale, la Commissione ha esaminato 9 piani di riequilibrio finanziario pluriennale per i comuni di Paola (Cosenza), Valtopina (Perugia), Buonabitacolo (Salerno), Librizzi (Messina), Gioiosa Ionica (Reggio Calabria), Palombara Sabina (Roma), Gallicano (Roma), Bioglio (Biella) e Grottaminarda (Avellino); 1 ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il comune di Pizzone (Isernia) e 3 piani di estinzione per i comuni di Ardea (Roma), Montecorvino Pugliano (Salerno) e Casteltermini (Agrigento).

Fonte: Viminale