Fondo per la realizzazione di progetti di coabitazione di persone con età superiore a sessantacinque anni

In GU Serie Generale n. 91 del 18 aprile 2024 pubblicato il Decreto 11 aprile del Ministero dell’Interno avente ad oggetto i “Requisiti per la presentazione della domanda di accesso al fondo, per l’anno 2022, previsto dall’articolo 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, da parte dei comuni che abbiano deliberato, nel medesimo anno, la concessione di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione di persone con eta’ superiore a sessantacinque anni“.

A norma dell’articolo 1 del Decreto possono presentare istanza per l’accesso al fondo previsto dall’art. 1, comma 678, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i comuni, ad esclusione di quelli appartenenti alle Province autonome di Trento e di Bolzano, che abbiano deliberato nell’anno 2022 la concessione di agevolazioni, a valere su fondi propri, per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone con eta’ superiore a sessantacinque anni, rispondenti ai requisiti minimi previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunità e la famiglia dell’11 luglio 2022, pubblicato nella sezione pubblicita’ legale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

La domanda di accesso al fondo, che include l’attestazione di rispondenza dei progetti ai requisiti minimi previsti dal citato decreto interministeriale dell’11 luglio 2022, è resa disponibile nell’area riservata del Sistema certificazioni enti locali denominata «Area certificati (TBEL, altri certificati)», accessibile dal sito web del Dipartimento per gli affari interni e territoriali all’indirizzo: https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify

Fonte: Gazzetta Ufficiale