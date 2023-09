Settimana Europea dello Sport: al via l’edizione 2023 italiana

Ieri è stata lanciata ufficialmente l’edizione 2023 della Settimana Europea dello Sport in Italia. La manifestazione è promossa dall’Unione Europea e si svolge ogni anno dal 23 al 30 settembre con l’obiettivo di promuovere la pratica sportiva e l’attività fisica in tutta Europa a livello nazionale, regionale e locale. In Italia, la Settimana Europea è organizzata dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri in collaborazione con Sport e Salute.

L’evento di lancio si è tenuto a Torino presso la prestigiosa sede del Circolo della Stampa, all’interno della manifestazione Tennis&Friends dedicata alla promozione di stili di vita sani e alla prevenzione. Alla cerimonia hanno partecipato il Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Flavio Siniscalchi, Stefania Nardelli responsabile stampa e comunicazione della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, Fabio Guadagnini, responsabile “Marketing, Sales & Brand” di “Sport e Salute”, l’organizzatore della manifestazione Tennis and Friends, Giorgio Meneschincheri, e Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Fondatrice e Presidente della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo.

Durante l’evento, sono stati presenti anche due ambassador italiani della Settimana Europea dello Sport, Filippo Magnini e Angelica Savrayuk, che hanno risposto alle domande di giovani e studenti delle scuole torinesi.

Il Main Event dell a Settimana Europea dello Sport partirà il 23 settembre al Parco del Foro Italico di Roma, seguito dalla BeActive night che quest’anno prevede, tra le altre decine di iniziative, una vivace Color Run non competitiva e si concluderà il 25 con una giornata dedicata alle scuole.

La manifestazione in tutta Italia andrà avanto con molte altre manifestazioni previste fino al 15 ottobre in numerose località italiane. Per consultare la lista sempre aggiornata degli eventi italiani e iscrivere il proprio evento al calendario delle manifestazioni, è possibile visitare il seguente link: https://www.sportesalute.eu/beactive/calendario-eventi.html

È inoltre possibile consultare la lista di tutti gli eventi disponibili in Europa e iscrivere il proprio evento al calendario delle manifestazioni al seguente link: https://sport.ec.europa.eu/european-week-of-sport/countries-and-regions?pk_source=website&pk_medium=link&pk_campaign=ewos2023-hp&pk_content=ewos23-banner-region

Fonte: Dipartimento per lo Sport