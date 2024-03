Servizio civile universale riapertura termini bando 2023, pubblicazione nuovo calendario colloqui

I candidati dei Progetti di ANCI Nazionale, che non hanno potuto presenziare ai colloqui del 14 marzo scorso., e i nuovi candidati che hanno presentato la domanda entro i termini di riapertura del bando, dovranno sostenere il colloquio in presenza presso gli uffici dell’ANCI in via dei Prefetti, 46 a Roma, il giorno 3 aprile 2024 e nello stesso colloquio saranno collegati i selettori di Scanci. La convocazione con il giorno e l’orario stabilito è già stata inviata ai candidati tramite mail.

Clicca qui per aprire il calendario

Per tutti gli altri candidati le informazioni sono disponibili al seguente link https://www.scanci.it/notizie/dettaglio/selezioni-servizio-civile-universale/

