Servizio Civile Digitale, pubblicato il bando 2024. Prorogata la scadenza domande: 3 ottobre 2024

Sono 3399 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di servizio civile in ambito digitale. E’ stata prorogata la scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al 3 ottobre ore 14:00 che si realizzerà tra il 2024 e il 2025.

I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un orario di servizio che prevede 25 ore settimanali con un monte ore annuo di 1.145 ore.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 del 26 settembre 2024.

Info su www.scanci.it