Scuola: autorizzate oltre 56mila assunzioni

Su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, senatore Paolo Zangrillo, il Cdm ha approvato il d.P.R. che autorizza il Ministero dell’Istruzione e del merito ad assumere a tempo indeterminato 56.500 unità, tra cui 45.124 insegnanti, per l’anno scolastico 2024-2025. Il personale scolastico sarà attinto dalle graduatorie in corso di validità per l’immissione in ruolo.

Si tratta, oltre che del personale docente, di 591 dirigenti scolastici, 10.336 unità di personale A.T.A., 43 unità di personale educativo e 406 insegnanti di religione cattolica.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione