Rome Future Week, dal 16 settembre parte la 2° edizione

Ritorna la Rome Future Week®, iniziativa ideata da Michele Franzese e Scai Comunicazione e voluta dall’Assessore alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli.

“Roma è la sua storia, la sua arte, la sua cultura, ma soprattutto è la sua capacità di adattarsi a un mondo in evoluzione. Quello sul futuro e le nuove tecnologie è spesso un confronto che avviene tra grandi player dell’economia o enti con grandi risorse, spiega l’Assessore Lucarelli, abbiamo voluto supportare un evento che avesse l’intento, la forza e il linguaggio per portare il dibattito tra la gente attraverso il coinvolgimento di associazioni, università, centri ricerca, perché il futuro riguarda tutti“.

La Rome Future Week® è un appuntamento aperto a tutti. Dal 16 al 22 settembre la Capitale si trasformerà in un hub di creatività e progresso, ospitando più di 400 eventi che spaziano dall’Intelligenza Artificiale al metaverso, dal mondo delle startup all’open innovation, dalla space economy alla mobilità sostenibile.

” Con Rome Future Week abbiamo voluto portare il confronto sul futuro nella città icona della storia e emblema del passato, dichiara Michele Franzese, l’ideatore dell’evento. Oltre 400 eventi, distribuiti in 260 location, 20 grandi temi (1° tra tutti l’AI) e un’organizzazione che coinvolge 6000 persone, un’ondata di futuro in ogni angolo della città con l’obiettivo di coinvolgere la cittadinanza e con un’attenzione particolare per i giovani”.

Fonte: comune di Roma