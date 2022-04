Roma, tra le 100 città scelte dalla UE per sostenibilità e neutralità climatica

Roma è tra le 100 città scelte dalla Commissione Europea per partecipare alla missione del programma “Horizon Europe” , con il bando 100 Climate-Neutral and Smart Cities by 2030, con questa strategia l’Unione Europea vuole accelerare nella direzione del “Green Deal europeo”, attraverso progetti intersettoriali che vanno verso città intelligenti e sostenibili, capaci di raggiungere la neutralità climatica (minimo di emissioni di gas serra = minimo impatto sul clima, n.d.r.) entro il 2030 ed emissioni zero entro il 2050.

Sono state 362 le candidature da tutta Europa e far parte delle 100 città prescelte è un risultato significativo che, da una parte, impegnerà Roma nella definizione di un piano di neutralità climatica da qui al 2030 e, dall’altro, permetterà di accelerare interventi fondamentali per innovare la città e renderla più vivibile e sostenibile. La Capitale infatti potrà accedere al supporto della Commissione europea, sia tecnico che finanziario, per interventi di decarbonizzazione in settori strategici come la mobilità sostenibile, la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, l’economia circolare. E poi entrerà a far parte di un gruppo di realtà orientate allo sviluppo sostenibile, con cui costruire partnership insieme a imprese, università e centri di ricerca. Roma può dunque diventare protagonista della “rivoluzione green” e il programma Horizon, insieme ai fondi del Pnrr, consentirà di portare avanti i progetti di transizione ecologica e rigenerazione urbana, coinvolgendo tutti gli attori sociali ed economici.