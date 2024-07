Roma: partiti i lavori del GRAB, il grande raccordo anulare delle biciclette

Il 30 giugno 2026 è la scadenza per aprire il GRAB, il Grande Raccordo Anulare delle biciclette, 2 anni di lavori che sono iniziati da via di San Gregorio, al Colosseo, e che porteranno a Roma un enorme “raccordo delle biciclette”, un progetto pronto da anni e ora in corso di realizzazione.

16 milioni di euro di finanziamenti dai fondi del PNRR e del Giubileo; dopo il Colosseo il Grab passerà dai Fori, dal Quadraro, e dalle ville storiche, costeggiando il Tevere e l’Aniene, complessivamente 44 km. di piste ciclabili che si snodano su Roma.

A causa dei fondi di cui ha usufruito l’opera deve essere conclusa nel giro di 2 anni e costituirà la prima ciclovia di Roma. Una rivoluzione per la mobilità green dove i collegamenti delle ciclabili sono sempre stati un po’ carenti e al contempo un ulteriore incentivo per i romani a usare la bici, il primo dei quali è l’intenso traffico.