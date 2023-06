Riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali

Si è riunita oggi al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel) presieduta dal sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per gli aspetti relativi al personale degli enti locali e per le problematiche legate alla finanza locale.

Nel corso della riunione è stata esaminata con esito favorevole la delibera presentata dal Comune di Cassino (Fr) di autorizzazione ad assumere n. 3 dipendenti per un anno – ai sensi dell’art. 31 bis del decreto legge n. 152/21 convertito nella legge n.233/21 – per le esigenze connesse all’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana e transizione digitale presentati dall’ente e ammessi al finanziamento, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

La Commissione ha esaminato altre 24 delibere, approvando 6 rideterminazioni di dotazioni organiche – per le amministrazioni locali di Potenza, Alatri (Fr), Nola (Na), San Giorgio Jonico (Ta), Peschici (Fg) e Soverato (Cz) – 148 assunzioni a tempo indeterminato e 46 a tempo determinato.

Infine, sono stati esaminati 4 piani di riequilibrio finanziario pluriennale, per i comuni di Lamezia Terme (Cz), Centuripe (En), Canicattini Bagni (Sr), Pratola Serra (Av); 1 piano di bilancio stabilmente riequilibrato per il comune di Carinola (Ce); 3 piani di estinzione per le amministrazioni locali di Terni, Riace (Rc) e Bolognetta (Pa).

