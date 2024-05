Con comunicato dpubblicato in GU Serie Generale n. 98 del 27 aprile 2024 il Ministero dell’Interno rende noto che nel sito del Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali – area tematica «La finanza locale», alla pagina https://dait.interno.gov.it/finanza-locale contenuto «I DECRETI», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, del 17 aprile 2024, corredato dell’allegato 1, recante: «Assegnazione di contributi agli enti locali, per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade ai sensi dell’art. 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite di 300 milioni, per l’anno 2024, come rideterminato ai sensi dell’art. 1, comma 779, della legge 29 dicembre 2022, n. 197».

Fonte: Gazzetta Ufficiale