Riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria: autorizzate anche assunzioni per il Pnrr

Si è riunita oggi la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, presieduta dal sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto per gli aspetti relativi al personale negli enti locali.

Nel merito, sono state autorizzate, per i comuni di Scafati (Sa) e Cancello e Arnone (Ce), rispettivamente 4 e 2 assunzioni a tempo determinato per esigenze connesse all’attuazione dei progetti di rigenerazione urbana e messa in sicurezza del territorio presentati dai comuni e ammessi al finanziamento nell’ambito del Pnrr.

Le assunzioni autorizzate termineranno con la realizzazione dei rispettivi progetti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Inoltre, la Commissione ha esaminato ulteriori 11 delibere comunali o provinciali, approvando 7 rideterminazioni di dotazioni organiche, 85 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 24 stabilizzazioni) e 5 a tempo determinato.

Tra gli enti esaminati, si evidenziano la provincia di Catanzaro e i comuni di Reggio Calabria e di Frosinone.

Fonte: Viminale