Segretari comunali, incarico di reggenza o supplenza, retribuzione

QUESITO

Con decreto prefettizio è stato nominato dal 03/02/2025 al 30/04/2025 (+ di 60gg) un segretario a scavalco presso lo scrivente ente.

L’art 62 del CCNL 2019-2021 prevede che, al Segretario cui venga conferito un incarico di reggenza o supplenza, spetta un compenso pari al 15% della retribuzione complessiva in godimento ragguagliata al periodo di incarico per gli incarichi di durata fino a 60 giorni e del 25% della medesima retribuzione per gli incarichi di durata superiore a 60 giorni.

Il nostro segretario a scavalco, per l’intero periodo di reggenza, ha richiesto, con istanza scritta, di auto ridursi l’importo mensile dell’indennità (euro 600 fissi lordi/mese).

Trattandosi di un emolumento retributivo previsto da un contratto nazionale, ci chiediamo se sia possibile effettuare tale riduzione.

RISPOSTA

La risposta al quesito presuppone la soluzione della …

Clicca qui per accedere o qui per attivare un abbonamento “Servizi di Base – Anci Risponde”