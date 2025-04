3 aprile 2025, Webinar “Gli atti degli Enti Locali: tipologia e tecniche di redazione”

Il rispetto delle regole procedimentali, illustrate in un precedente webinar, costituisce un elemento fondamentale per redigere atti amministrativi legittimi.

Tuttavia occorre che, all’esito di una procedura amministrativa svolta nel pieno rispetto della L. n. 241/1990, l’atto amministrativo conclusivo del procedimento sia redatto anch’esso in modo corretto. Una corretta redazione degli atti amministrativi rappresenta quindi un altro elemento che consente agli operatori degli Enti locali di svolgere in modo appropriato la funzione pubblica che sono chiamati ad assolvere, evitando di incorrere in responsabilità.

Nel corso del webinar saranno fornite indicazioni pratiche relative alle tecniche di redazione degli atti amministrativi, con illustrazione anche della giurisprudenza sui vizi degli atti.

Concluderà la trattazione un esame degli istituti dell’autotutela, che consente alle amministrazioni di eliminare in modo autonomo atti viziati o di emendare i vizi presenti negli atti.

L’evento si inserisce nel Piano di Formazione elaborato da Anci Digitale per i Comuni, una serie di occasioni di aggiornamento e approfondimento con l’ausilio dei consulenti esperti del Servizio Anci Risponde. Per questo la partecipazione è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale S.p.A

PROGRAMMA – giovedì 3 aprile 2025, ore 10.00

INTRODUZIONE AI LAVORI

Mariateresa Chirò, Ufficio Formazione e Webinar Anci Digitale S.p.A.

RELAZIONE DELL’ESPERTO

Amedeo Scarsella, Esperto Anci Risponde

Gli atti amministrativi dell’ente locale

Principi sul procedimento amministrativo

Principi sull’atto amministrativo

Le delibere

Le determinazioni

Le ordinanze contingibili e urgenti

La motivazione degli atti amministrativi

I provvedimenti di autotutela

Le responsabilità del dipendente pubblico

RISPOSTE AI QUESITI

La partecipazione al webinar è gratuita e riservata esclusivamente agli Enti abbonati ai Servizi di Base – Anci Risponde di Anci Digitale.

Il tuo Ente non è ancora abbonato? Non perdere l’opportunità e scopri i Servizi di Base e come abbonarsi

Se il tuo Ente è già abbonato… ISCRIVITI compilando l’apposito form on line

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare i seguenti riferimenti:

Tel. 06 83394257 E-mail: info@ancidigitale.it