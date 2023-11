In GU Serie Generale n. 271 del 20 novembre 2023 pubblicato il Decreto 19 ottobre 2023 della Presidenza del Consiglio dei Mnistri – Dipartimento per la trasformazione digitale recante il “Riparto delle risorse del «Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione», per l’anno 2023” così come dettagliati all’articolo 1 del provvedimento.

A norma dell’articolo 2 gli ambiti di intervento previsti all’art. 1, lettere A, B e C, sono realizzati dal Dipartimento per la trasformazione digitale attraverso la stipula di convenzioni o accordi con amministrazioni pubbliche, con enti pubblici o con società o consorzi a partecipazione pubblica ovvero con interventi diretti, anche a favore delle imprese, da parte del Dipartimento medesimo mediante l’espletamento di procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa applicabile sugli aiuti di Stato.

Fonte: Gazzetta Ufficiale