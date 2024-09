In GU Serie Generale n. 208 del 5 settembre 2024 è stato pubblicato il Decreto 22 luglio 2024 del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste recante il “Riparto del fondo per le mense scolastiche biologiche per l’anno 2024“.

Il decreto ripartisce la quota di euro 5.000.000,00 relativa all’anno 2024 del fondo mense scolastiche biologiche. Tale riparto viene effettuato sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica di ciascuna regione, dell’elenco delle stazioni appaltanti e dei soggetti eroganti il servizio di mensa scolastica biologica, presenti nella piattaforma informatica alla data del 31 marzo 2024, e sulla base della popolazione scolastica accertata, per l’anno scolastico 2023/2024, dal Ministero dell’istruzione e del merito secondo le modalità stabilite nel decreto interministeriale 22 febbraio 2018, n. 2026 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il fondo è destinato, nella percentuale dell’86%, a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio di mensa scolastica biologica e, nella percentuale del 14%, a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole e di accompagnamento al servizio di refezione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale