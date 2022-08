Rimini, cresce il ricorso ai servizi online da parte dei Cittadini

I servizi digitali del Comune di Rimini segnano un record per quanto riguarda l’utilizzo da parte della cittadinanza: dopo una fase di sperimentazione che ha visto l’introduzione di diverse opportunità per quanto riguarda la dematerializzazione dei servizi, il trend di ricorso ai servizi online da parte della comunità cresce. In particolare la procedura di cambio di residenza online del Comune di Rimini, accessibile tramite SPID o CIE, che permette di effettuare la richiesta di cambio residenza tramite pc o smartphone, ha registrato più della metà delle istanze nei primi 7 mesi dell’anno: su 4.440 istanze, 2.305 sono state effettuate online e anche le certificazioni segnano numeri di tutto rispetto con 19.975 certificati erogati.

I risultati testimoniano un salto di qualità dei servizi per i cittadini in coerenza con il processo di transizione digitale innescato e perseguito dal Comune per semplificare il rapporto fra popolazione e Pubblica Amministrazione, ma il digitale non è l’unico modo per fruire dei servizi: per accedere ai servizi si è adottata una modalità multicanale che consente all’utente di utilizzare 3 tipologie: quella che consente di effettuare la pratica on line, collegandosi al portale del comune di Rimini, quella della prenotazione di un appuntamento presso gli uffici tramite il tel. 0541.793921, tramite web http://prenotazioni.comune.rimini.it/, con accesso diretto allo sportello, senza prenotazione. L’Anagrafe è un ufficio che riflette la vita delle persone, dalla nascita in poi, un ufficio in continuo movimento, che nei primi 7 mesi del 2022 ha contato 360 atti di matrimonio, 929 atti di nascita, per un totale di 12.800 atti di stato civile e 16.300 carte di identità.

Tuttavia, grazie all’affiancamento dei servizi digitali e al crescente ricorso da parte dei cittadini, i tempi di attesa per prenotare un appuntamento si sono ridotti: basti pensare che per richiedere la carta di identità elettronica è sufficiente attendere 2 giorni contro i 60 dell’anno scorso.