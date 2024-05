DAIT: istruzioni operative sull’indicazione delle generalità paterna e materna

Il Dipartimento per gli affari Interni e Territotiali ha diramato la Circolare n. 36 del 30 aprile 2023 a seguito di segnalazioni pervenute alla Direzione secondo le quali è emerso che in alcune schede anagrafiche contenute in ANPR è stata impropriamente riportata l’indicazione “NN” “nn” o “N.N.” “n.n.” nel campo relativo alla paternità e/o maternità dell’intestatario.

Il DAIT segnala, pertanto, che i Comuni interessati, presenti nel file allegato alla suddetta Circolare, dovranno procedere alla eliminazione dell’acronimo eventualmente registrato sia dalla banca dati anagrafica comunale che da ANPR1.



La Circolare contiene le indicazioni operative al fine di risolvere le anomalie sulla web application di ANPR.

Fonte: DAIT