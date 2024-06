Rilevazione semestrale e dinamica del corpo elettorale e delle sezioni. Prima revisione semestrale e seconda revisione dinamica del 2024. Acquisizione dati

Pubblicata la Circolare DAIT n. 69 del 19 giugno 2024 in cui è previsto che ai fini della periodica rilevazione del corpo elettorale e delle sezioni, i Comuni potranno provvedere, a partire dalle ore 12 del 27 giugno p.v., avvalendosi della procedura informatizzata in rete internet e mediante compilazione, come di consueto, delle maschere informatiche predisposte da questa Direzione, all’inserimento diretto e

invio telematica dei dati concernenti la prima revisione semestrale del 2024 (relativa al periodo l o gennaio- 30 giugno 2024) e la seconda revisione dinamica dello stesso anno (da effettuarsi nel mese di luglio 2024).

La Circolare contiene tutte le istruzioni operative per ottemperare agli adempimenti richiesti.

Fonte: DAIT