Rilevazione del materiale elettorale di proprietà dello Stato: fabbisogno in ambito provinciale

Con la Circolare n. 106 il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) prega di far conoscere la situazione di giacenza e di eventuale fabbisogno del materiale elettorale di proprietà dello Stato alla data del 25 novembre 2023, utilizzando il modello allegato alla circolare, che si trasmette via e-mail agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali di codeste Prefetture.

Il fabbisogno deve intendersi riferito al materiale occorrente per l’organizzazione delle consultazioni elettorali programmate nel corso del prossimo anno, al netto della giacenza attuale.

Il modello compilato dovrà essere restituito, entro il termine del 20 dicembre 2023.

Fonte: DAIT