Amministrative 2024, i nuovi sindaci dei 14 Comuni capoluogo eletti al ballottaggio

(Dati Eligendo-Viminale, aggiornamento ore 19:59)

Sara Funaro, candidata del centro sinistra, è la nuova sindaca di Firenze. Con il 60,56 per cento dei voti ha superato al ballottaggio il candidato di centro destra Eike Dieter Schmidt che ha ottenuto il 39,44 per cento.

Vincenzo Telesca, candidato civico, è il nuovo sindaco di Potenza. Con il 64,92 per cento dei voti ha superato al ballottaggio il candidato del centro destra Francesco Fanelli, fermo al 35,08 per cento.



Leonardo Virgilio, candidato del centro sinistra, è il nuovo sindaco di Cremona. Con il 50,37 per cento dei voti ha superato al ballottaggio il candidato di centro destra Alessandro Portesani che si è fermato al 49,63 per cento dei consensi.

Adriana Poli Bortone con il 50,69 per cento dei voti ha vinto il ballottaggio ed è la nuova sindaca di Lecce. Il sindaco uscente di centro sinistra Carlo Salvemini si è fermato al 49,31 percento dei voti.

Laura Nargi, candidata civica, è la nuova sindaca di Avellino. Con il 51,84 per cento dei voti ha superato al ballottaggio il candidato di centro sinistra Antonio Gengaro, fermo al 48,16 per cento dei consensi.

Maria Luisa Forte, candidata del centro sinistra, è la nuova sindaca di Campobasso. Con il 50,97 per cento dei voti si è imposta sul candidato del centro destra Aldo De Benedittis, che si è fermato al 49,03 per cento dei voti.

Roberto Scheda è il nuovo sindaco di Vercelli. Con il 54,19 per cento dei voti il candidato del centro destra ha vinto il ballottaggio sul candidato di centro sinistra Gabriele Bagnasco, che ha ottenuto il 45,81 per cento delle preferenze.

Giandomenico Albertella, esponente di due liste civiche, è il nuovo sindaco di Verbania. Con il 51,86 per cento dei voti ha superato il candidato di centro sinistra Riccardo Brezza che ha ottenuto il 48,14 per cento dei voti.



Vito Leccese, candidato del centro sinistra, è il nuovo sindaco di Bari. Con il 70,27 per cento dei voti ha superato il candidato di centro destra Fabio Romito, che si è fermato al 29,73 per cento dei voti.

Vittoria Ferdinandi, candidata del centro sinistra si avvia ad essere la nuova sindaca di Perugia. Con il 52,12 per cento dei voti si è imposta sulla candidata del centro destra Margherita Scoccia che si è fermata al 47,88 per cento dei voti.

Maurizio Gambini, candidato sindaco di centro destra, è il nuovo sindaco di Urbino. Con il 53,08 per cento dei voti ha vinto il ballottaggio sul candidato di centro sinistra Federico Scaramucci, che ha raccolto il 46,92 per cento delle preferenze.

Walter Calogero Tesauro è il nuovo sindaco di Caltanissetta. Con il 52,4 per cento delle preferenze ha vinto il ballottaggio sulla candidata di centrosinistra Maria Petitto che ha ottenuto il 47,6 per cento dei voti.

Vincenzo Francesco Romeo candidato di centro sinistra è il nuovo sindaco di Vibo Valentia con il 53,60 per cento dei voti si è imposto sul candidato di centro destra Roberto Serafino Cosentino fermatosi al 46,40 per cento dei voti.

Valeria Cittadin è la nuova sindaca di Rovigo. Con il 58,15 per cento dei voti si è imposta sul candidato di centro sinistra Edoardo Gaffeo fermatosi al 41,85 per cento delle preferenze.

Scarica le grafiche del voto in pdf

Guarda il dato dell’affluenza ai ballottaggi nei Comuni capoluogo

Fonte: ANCI