Rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

Adottato il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 settembre 2023, n. 114 con cui si integrano, con 5 milioni di euro, le risorse del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro per gli eventi compresi tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2023. La previsione del rifinanziamento del Fondo, contenuta nell’articolo 18-bis della legge n. 85/2023 comporterà l’integrazione degli importi già liquidati.

Il decreto di rideterminazione delle prestazioni del Fondo per l’esercizio finanziario 2023 è stato registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio e dalla Corte dei Conti in relazione alle nuove risorse disponibili e alla numerosità degli aventi diritto per ciascun evento. I nuovi fondi, a seguito dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze saranno quindi trasferiti all’Inail per l’accredito agli aventi diritto.

Consulta il dettaglio tabellare “Prestazioni Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali