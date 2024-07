Inail: avviso pubblico finanziamento progetti formazione a contenuto prevenzionale

In Gazzetta il comunicato integrale pubblicato dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) avente ad oggetto l”Avviso pubblico di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti di formazione e informazione a contenuto prevenzionale“.

L’Inail pubblica il presente avviso di finanziamento per la realizzazione ed erogazione di progetti integrati di formazione e informazione a contenuto prevenzionale ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni rivolto ai soggetti proponenti di cui alle tipologie di seguito descritte.

I contributi oggetto del presente avviso saranno concessi con procedura valutativa a sportello sulla base dei criteri di cui all’art. 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

I destinatari dei progetti di formazione e informazione sono: rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS); rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale e di sito produttivo (RLST/RLSSP); rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ambientale (RLSA o RLSSA); responsabili e addetti dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP, ASPP); lavoratori; datori di lavoro; docenti tutor interni e tutor formativi esterni coinvolti nei Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO).

Fonte: Gazzetta Ufficiale