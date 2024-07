Con Comunicato relativo al decreto 12 giugno 2024 – Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa. Modifiche al decreto 29 ottobre 2020, pubblicato in GU Serie Generale n. 165 del 16 luglio 2024 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 12 giugno 2024 sono state apportate alcune modifiche al decreto ministeriale 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 14 dicembre 2020, recante la definizione dei criteri e delle modalità di gestione e di funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell’attività d’impresa.

Tali modifiche alle attuali modalità di funzionamento del Fondo si sono rese necessarie al fine di meglio adeguarne l’operatività alle prassi di mercato, renderne piu’ puntuale il dettato normativo e migliorarne l’efficacia ampliandone le modalità operative. Ai sensi dell’art. 8, comma 3, della legge 27 ottobre 2023, n. 160, il decreto è pubblicato dalla data del 5 luglio 2024 nel sito del Ministero delle imprese e del made in Italy www.mimit.gov.it

Fonte: Gazzetta Ufficiale