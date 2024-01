Regione Toscana, inaugurata in Valdera la rete dei Punti Digitale facile

E’ stata inaugurata a Pontedera (Pisa) la nuova rete di Punti Digitale Facile (Pdf) della Valdera, 6 nuovi presidi che rappresentano un aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i vari dispositivi.

“I Punti digitali facili, afferma l’Assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo, sono un’azione che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce gli strati più fragili della società. Ringrazio le amministrazioni locali per il loro impegno e sono convinto che questa sfida si possa vincere con un lavoro di squadra. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando delle semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi”.

Dei 6 Punti digitale facile attivati in Valdera, 4 sono in co-progettazione con Enti del Terzo Settore che hanno contribuito alla realizzazione del progetto. Si tratta della Misericordia di Buti con 2 sportelli, 1 presso la sede e 1 presso il Comune, dell’Arci Capannoli che riceve presso la sede del Circolo Arci di Capannoli, dell’Arci Valdera che ha attivato il Punto Digitale Facile presso la sede di Pontedera e dell’Auser, Associazione per l’Invecchiamento Attivo, che ha aperto il Punto Digitale presso il Centro Montessori di Fornacette (Calcinaia).

Un 5° Punto Digitale è stato affidato alla rete degli Informagiovani Valdera con sportelli attivi nei comuni di Pontedera, Bientina, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, andando a garantire l’erogazione del servizio in tutti i comuni aderenti all’Unione Valdera.

Infine, il 6° sportello, aperto presso gli Uffici dell’Unione di via Brigate Partigiane a Pontedera, è il Punto Digitale facile Urp Valdera, che oltre a coordinare il progetto coinvolgerà gli Uffici Relazione con il Pubblico dei comuni della Valdera, gli utenti potranno usufruire di assistenza da parte di un operatore e di una postazione dedicata.

In accordo con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del PNRR, la Regione Toscana sta inaugurando una rete di Pdf distribuiti su tutto il territorio regionale. Con un 1° bando, in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre con un 2° bando (https://digitale.toscana.it/web/toscana-digitale/-/un-bando-per-la-co-progettazione-di-punti-digitale-facile-rivolto-agli-enti-del-terzo-settore), rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota di 169 centri. Se l’obiettivo è di raggiungere 2 mln. di cittadini ed aprire circa 3000 centri, in Toscana si vuole raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025; nei Pdf della Valdera saranno forniti servizi di supporto e assistenza.

Sarà infatti possibile attivare la Carta di Identità Elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali, a partire dalla tessera sanitaria, all’attivazione e alla consultazione del fascicolo sanitario elettronico, alla prenotazione di esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni possibili rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse all’identità digitale, come lo SPID (il Sistema Pubblico di Identità Digitale), la CNS (Carta nazionale dei servizi) e la CIE (Carta di Identità Elettronica).

I Punti digitale facile della Valdera, come gli altri Pdf, sono servizi finanziati grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale.

Fonte: Regione Toscana