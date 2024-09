Regione Sardegna: ARST digitalizza la procedura di acquisto dei biglietti per gli studenti

Per l’anno scolastico in corso ARST, l’azienda dedicata ai trasporti regionali della Sardegna, ha introdotto una nuova procedura digitale per l’acquisto dei titoli di viaggio riservati agli studenti: non solo è stata prevista una decurtazione sulle speciali tariffe disposte dall’assessorato dei Trasporti della Regione Autonoma della Sardegna a favore della mobilità studentesca, ma è stato anche reso obbligatorio l’acquisto online degli abbonamenti annuali. Tramite il portale dedicato, accessibile anche da smartphone, oppure attraverso alcune applicazioni compatibili come DropTicket o Tabnet, gli alunni potranno mettersi in regola velocemente prima di utilizzare la rete di trasporto pubblico regionale. Tutti i titoli di viaggio di ARST sono disponibili in formato digitale su tutti gli smartphone, è sufficiente scaricare una delle seguenti applicazioni, selezionare le località di partenza e destinazione, scegliere il proprio titolo di viaggio e pagare con uno dei diversi metodi di pagamento. È possibile scegliere tra diverse applicazioni, disponibili sugli store Android o Apple:

DropTicket: Disponibile dal 2015, consente di comprare tutti i Titoli di Viaggio ARST, puoi pagare con carta di credito e, per certi biglietti, anche con credito telefonico. Inoltre, puoi acquistare dal sito web e ricevere il biglietto sul tuo smartphone o su qualsiasi altro dispositivo con DropTicket installato. L’app è disponibile per Android e iOS.

Tabnet: Lanciata nel 2021, offre la possibilità di acquistare tutti i Titoli di Viaggio ARST, l’app è disponibile per Android e iOS.

Around Sardinia: Questa app, frutto di una collaborazione con la RAS permette di pianificare e acquistare biglietti con diversi operatori, inoltre, puoi acquistare direttamente dal sito web e ricevere il biglietto sul tuo smartphone o su qualsiasi altro dispositivo con l’app installata. Per dettagli, consulta il Manuale d’Uso Online di AroundSardinia.

Fonte: Regione Sardegna