Legambiente: 1° Forum Nazionale Mobilità 2025

Confronto sul futuro della mobilità sostenibile in Italia tra sfide e opportunità, il 18 marzo appuntamento a Roma con la 1° edizione del Forum Nazionale Mobilità organizzata da Legambiente “Dalle politiche urbane a quelle industriali. Quale futuro per la mobilità in Italia?”

L’evento si terrà presso la Sala delle Bandiere della Commissione europea – Rappresentanza in Italia (Via Quattro Novembre 149), dalle 9:30 alle 13.30, riunirà sindaci, assessori alla mobilità, rappresentanti istituzionali, imprese del settore e sindacati per un confronto sul futuro della mobilità sostenibile in Italia, dalle politiche urbane a quelle industriali.

La transizione ecologica dei trasporti rappresenta sia una sfida che un’opportunità strategica per l’Italia. Il Forum esplorerà questo tema attraverso 3 prospettive complementari: la trasformazione degli spazi urbani con le “Città30” e il potenziamento del trasporto pubblico; lo sviluppo della rete di ricarica elettrica, elemento chiave per accelerare la mobilità a zero emissioni; e il percorso di riconversione dell’industria automotive italiana, settore cruciale che deve innovarsi per preservare competitività e occupazione in un mercato globale in profonda evoluzione.

I lavori saranno trasmessi sui canali social di Legambiente e della Nuova Ecologia >> Programma >> Segui la diretta >> Città 2030, la campagna per promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni

Fonte: Legambiente