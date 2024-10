Razionalizzazione dell’imposta di registro, successioni e donazioni, bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA

Pubblicato in GU Serie Generale n. 231 del 2 ottobre 2024 il Decreto Legislativo18 settembre 2024, n. 139 recante la “Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA“.

Il provvedimento scaturisce dalla legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, e in particolare l’articolo 10, recante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’IVA, e contiene diverse modifiche alle norme esistenti in particolare:

Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni

Modifiche alle disposizioni concernenti l’imposta di registro

Modifiche di coordinamento in materia di imposte ipotecaria e catastale

Disposizioni in materia di imposta di bollo e di imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine

Norme in materia di tasse per i servizi ipotecari e catastali

Modifiche ai tributi speciali

