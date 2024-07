Come già anticipato dal Dipartimento per lo Sport, alla luce dell’assegnazione di nuove risorse, è stato pubblicato il nuovo elenco dei beneficiari dell’avviso Sport e Periferie 2023, il cui decreto è in corso di registrazione presso i competenti organi di controllo.

Gli ulteriori interventi ammessi sono 62, per un importo complessivo di € 36.555.275,84.

Si precisa che la domanda dell’ultimo progetto ammesso a beneficio è stata finalizzata in piattaforma il 2 settembre 2023 alle ore 00:18.

Fonte: Dipartimento per lo Sport