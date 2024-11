Protezione Civile, nuove Linee guida per la formazione del volontariato organizzato

Sono state pubblicate dal Dipartimento della Protezione Civile le LINEE GUIDA recanti i requisiti per la formazione del volontariato organizzato di protezione civile sul territorio, rivolte alle organizzazioni di volontariato iscritte nell’elenco nazionale, alle Regioni, alle Province autonome e agli enti territoriali coinvolti nel sistema di protezione civile. Le linee guida sono da intendersi quali standard minimi per l’erogazione della formazione ai volontari di protezione civile e mirano a uniformare i percorsi formativi su scala nazionale. Il documento definisce criteri e percorsi per rafforzare le competenze teoriche e pratiche dei volontari, promuovendo la sicurezza e l’efficienza nelle attività di protezione civile e prevedendo attestati di frequenza e aggiornamenti periodici per mantenere le competenze operative in linea con le esigenze emergenti.